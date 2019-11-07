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Игнатьев: чтобы хорошо играть против Роналду, нужна организованная команда

Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о своём противостоянии с португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2).

"Я готовился в обычном режиме. Чтобы хорошо играть против Роналду, нужна организованная команда. Спасибо и Рифату, который меня подстраховывал", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".


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Теги: Игнатьев Роналду Локомотив Ювентус
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