Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о своём противостоянии с португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2).
"Я готовился в обычном режиме. Чтобы хорошо играть против Роналду, нужна организованная команда. Спасибо и Рифату, который меня подстраховывал", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Игнатьев: чтобы хорошо играть против Роналду, нужна организованная команда
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