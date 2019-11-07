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Сигурдссон: у ЦСКА остались силы на чудо в ЛЕ. Мы будем бороться до конца

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в беседе с Sport24.ru подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:0).

— Что можете сказать о качестве сегодняшней игры?
— Мы контролировали игру, особенно во втором тайме. Мы могли забить, ведь у нас было сразу несколько отличных моментов у ворот соперника. У "Ференцвароша" тоже был хороший шанс забить, но Игорь спас команду. Поле сегодня было не очень хорошим, поэтому нам не удалось играть в наш привычный быстрый футбол. Мы старались, отдали все, но было тяжело добыть этот балл в таблицу.

— Сегодня было много стопроцентных моментов, в том числе у вас. Что опять с реализацией? Это давление или невезение?
— К сожалению, нам не удается показать нашу игру, поэтому нет голов. Нам нужно еще немного времени и концентрации.

— Вы как-то работаете над реализацией на тренировках?
— Конечно. Если бы мы не старались улучить нашу игру всеми силами, это было бы странно. Мы делаем большую работу, пытаемся выступать из-за всех сил. Мы понимаем, что у нас не получается. Нужно немного терпения. Сейчас нам важно сконцентрироваться на матче с "Сочи".

— У ЦСКА почти не осталось реальных шансов на выход из группы. У вас есть силы на чудо?
— Конечно! Мы будем бороться до конца. Сдаваться сейчас — глупо. Да, у нас один балл в таблице, но впереди еще два матча, в которых мы должны сделать все.


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Теги: Сигурдссон ЦСКА Лига Европы Ференцварош
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