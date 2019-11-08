Хименес пробил ножницами и попал в голову соперника. Тот потерял сознание

Главный тренер братиславского "Слована" Ян Козак сообщил о состоянии защитника клуба Кенана Байрича, который потерял сознание на поле в матче с "Вулверхэмптоном" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес ударил через себя, попав в голову Байрики, после чего тот сразу же упал и потерял сознание. Защитнику оказывали помощь 10 минут, прежде чем его положили на носилки и доставили в больницу."Он в сознании, но у него сотрясение мозга. Сегодня он не поедет с нами в Словакию, а останется в больнице, под наблюдением специалистов", — цитирует Козака ВВС.Сам Хименес сообщил, что не хотел нанести вред защитнику "Слована", и пожелал ему скорейшего восстановления.