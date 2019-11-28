"Краснодар" - "Базель": стали известны стартовые составы

Тренерские штабы "Краснодара" и "Базеля" определились с составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.": Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вандерсон, де Вильена, Газинский, Ольссон, Ари, Сулейманов.Запасные: Сафонов, Уткин, Камболов, Намли, Стоцкий, Берг, Игнатьев.": Омлин, Бергстрём, Видмер, Джюмарт, Риверос, Альдерете, Штокер, Фрай, Кампо, Окафор, Адеми.Запасные: Николич, Димитриу, Исуфи, Буа, Зуффи, Кабрал, Пюлюлю.