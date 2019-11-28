Защитник "Астаны" Дмитрий Шомко поделился впечатлениями от победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Эмоции хорошие, выиграли. Не каждый год играем с такой великой командой. Хорошо, что победили. Дай бог, будем продолжать. Что скажу внукам, когда попросят рассказать про 28-е ноября 2019 года? Было дело, скажу, забил "Манчестеру". Главное — выиграли. Неважно, кто забил сегодня, честно", - цитирует Шомко УЕФА.
Защитник "Астаны" Шомко: что скажу внукам? Было дело, скажу, забил "Манчестеру"
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