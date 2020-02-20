"Интер" победил "Лудогорец" в 1/16 финала ЛЕ. Эриксен забил свой первый мяч за "нерадзурри"

Миланский "Интер" обыграл венгерский "Лудогорец" в первом матче 1/16 Лиги Европы.
Фото: twitter.com/inter
Первый мяч на счету датского полузащитника Кристиана Эриксена, перешедшего в "Интер" в зимнее трансферное окно из "Тоттенхэма". А точку в матче в дополнительное время поставил Ромелу Лукаку точным ударом с пенальти. Ответная игра состоится 27 февраля на "Сан Сиро".

Лига Европы

1/16 финала

"Лудогорец" — "Интер" 0:1

Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+4 (пен).

"Лудогорец": Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисиньо, Анисе Абель, Каули Соуза (Битон, 90), Дяков (Баджи, 67), Вандерсон, Марселиньо, Шверчок (Чибота, 76).

"Интер": Паделли, Годин, Раноккия, Д'Амброзио, Мозес (Барелла, 72), Бираги (Янг, 81), Весино, Валеро, Эриксен, Санчес, Лаутаро (Лукаку, 64)

Предупреждения: Лаутаро, 22, Григоре, 43, Вандерсон, 61, Чибота, 85.


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Теги: Интер Лудогорец Лига Европы
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