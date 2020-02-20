"Арсенал" на выезде обыграл "Олимпиакос" в 1/16 финала ЛЕ

Греческий "Олимпиакос" принимал на своем поле лондонский "Арсенал" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Арсенал"
"Канониры" победили благодаря голу Александра Ляказетта на 81-й минуте игры. Ответная игра пройдет 27-го февраля на "Эмирэйтс".

Лига Европы

1/16 финала

"Олимпиакос" – "Арсенал" 0:1

Голы: Ляказетт, 81

"Олимпиакос": Са, Цимикас, Ба, Семеду, Элабделлауи, Вальбуэна, Гильерме, Камара, Бухалакис (Фортунис, 65), Масурас, Эль-Араби

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи, Луис, Джака, Гюэндузи, Уиллок (Пепе, 75), Сака, Мартинелли (Сибальос, 58), Обамеянг, Ляказетт

Предупреждения: Эль-Араби, 19, Семеду, 26, Бухалакис, 50, Мустафи, 71


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига Европы Арсенал Олимпиакос
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол" и другие матчи 1/16 финала Лиги Европы
"Байер" победил "Порту" в 1/16 финала ЛЕ. "Рома" обыграла "Гент"
"Арсенал" на выезде обыграл "Олимпиакос" в 1/16 финала ЛЕ
Защитник "Динамо" может перейти в "Урал"
Конте: доволен игрой, но Эриксен может играть еще лучше
Сульшер - о ничье с "Брюгге": мы можем играть лучше
Арустамян рассказал про серьёзность травмы защитника "Зенита" Кругового
Абидаль: Месси? Я понял, что конфликт нужно решить внутри клуба
Месси: я не могу позволить Абидалю нападать на меня
"Айнтрахт" разгромил "Зальцбург". "Спортинг" одолел бывший клуб Кудряшова и другие результаты матчей 1/16 финала ЛЕ 1
"Хетафе" победил "Аякс" в 1/16 финала ЛЕ. "Шахтёр" одолел "Бенфику" 1
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала ЛЕ 1
"Интер" победил "Лудогорец" в 1/16 финала ЛЕ. Эриксен забил свой первый мяч за "нерадзурри"
Месси: до сих пор не понимаю, как мы проиграли "Ливерпулю" 0:4 1
Сульшер: мы хотим выиграть Лигу Европы 1
Аллегри: в сентябре начну тренировать, иначе привыкну к отдыху
Арустамян: "Краснодару" был предложен Драгович из "Байера"
Шишкин сможет сыграть за "Спартак" в РПЛ 2
Кураньи на русском: приезжайте на дерби "Динамо" - "Спартак" (видео)
Месси: Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в "Барселоне" 1
Новичок "Барселоны" Брэйтуэйт: Месси - лучший игрок в истории футбола 2
Радимов: Кокорин у меня как герой в фильме "Операция Ы" себя вёл. Обращался по имени и отчеству 2
Габулов рассказал, кто был инициатором подписания Черчесова-младшего в "Олимп" 6
Сын Черчесова стал игроком "Олимпа" 1
Эриксен выйдет в стартовом составе "Интера" на матч Лиги Европы с "Лудогорцем"
"Манчестер Юнайтед" и "Брюгге" объявили стартовые составы на 1/16 Лиги Европы
"Черышев сделал больше, чем Гедеш за всю гребанную игру". Болельщики "Валенсии" - о игре Дениса в матче с "Аталантой" 3
Черчесов посетил последнюю игру "Ахмата" на сборах
Экс-зенитовец Рондон: мной интересовался "Манчестер Юнайтед" 1
"Сочи" обыграл "Астану" в товарищеском матче. Кокорин не забил 3
Все новости