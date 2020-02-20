"Канониры" победили благодаря голу Александра Ляказетта на 81-й минуте игры. Ответная игра пройдет 27-го февраля на "Эмирэйтс".
Лига Европы
1/16 финала
"Олимпиакос" – "Арсенал" 0:1
Голы: Ляказетт, 81
"Олимпиакос": Са, Цимикас, Ба, Семеду, Элабделлауи, Вальбуэна, Гильерме, Камара, Бухалакис (Фортунис, 65), Масурас, Эль-Араби
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи, Луис, Джака, Гюэндузи, Уиллок (Пепе, 75), Сака, Мартинелли (Сибальос, 58), Обамеянг, Ляказетт
Предупреждения: Эль-Араби, 19, Семеду, 26, Бухалакис, 50, Мустафи, 71
"Арсенал" на выезде обыграл "Олимпиакос" в 1/16 финала ЛЕ
Греческий "Олимпиакос" принимал на своем поле лондонский "Арсенал" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Арсенал"
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