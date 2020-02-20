Аршавин: вратарь "МЮ" совершил детскую ошибку в моменте с голом "Брюгге"

Бывший футболист " Зенита ", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал ничью "Манчестер Юнайтед" с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фото: "Матч ТВ"

"У нет состава, чтобы бороться за первое место в чемпионате Англии. Им нужно выстроить состав. После ухода Фергюсона у команды до сих пор проблемы. В моменте с голом "Брюгге" непонятно, куда побежал вратарь. Детская ошибка", — сказал Аршавин.



Напомним, встреча, прошедшая на стадионе "Ян Брейдель" в Бельгии, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отметился Эммануэль Деннис, а у "МЮ" - Антони Марсьяль.



Ворота "Манчестер Юнайтед" в этом матче защищал Серхио Ромеро.



Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 27 февраля.