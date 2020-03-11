Матчи 1/8 финала Лиги Европы могут быть перенесены из-за коронавируса

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своем твиттере сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы могут быть перенесены из-за коронавируса.

Палмери отметил, что УЕФА в данный момент проводит встречу и обсуждает возможный перенос матча "Интер" - "Хетафе". По его словам, решение может быть распространено на все матчи раунда.



Сегодня стало известно, что "Хетафе" отказался лететь в Италию на игру с "Интером" и попросил перенести игру.