Матчи 1/8 ЛЕ "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены из-за коронавируса

Первые игры 1/8 финала ЛЕ "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены, сообщает официальный сайт УЕФА.
Фото: УЕФА
"В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, следующие матчи, "Севилья" — "Рома" и "Интер" — "Хетафе", не состоятся в запланированные ранее даты", — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Эти матчи должны были состоятся завтра, 12 марта.

О дате проведения матчей будет сообщено дополнительно.

Ранее президент "Хетафе" заявил, что его команда не полетит на матч в Италию из-за проблем с коронавирусом на Апеннинском полуострове.

"Рому" сегодня не пустили на матч с "Севильей" испанские власти.

Напомним, что чемпионат Италии приостановлен до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране.

Завтра федерация футбола Испании примет решение о проведении Примеры. Сообщается, что чемпионат Испании так же может быть приостановлен.


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Теги: Интер Рома Севилья Хетафе Лига Европы Коронавирус
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