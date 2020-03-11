Матчи 1/8 ЛЕ "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены из-за коронавируса

Первые игры 1/8 финала ЛЕ "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены, сообщает официальный сайт УЕФА.

Фото: УЕФА

"В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, следующие матчи, "Севилья" — "Рома" и "Интер" — "Хетафе", не состоятся в запланированные ранее даты", — говорится в официальном заявлении УЕФА.



Эти матчи должны были состоятся завтра, 12 марта.



О дате проведения матчей будет сообщено дополнительно.



Ранее президент "Хетафе" заявил, что его команда не полетит на матч в Италию из-за проблем с коронавирусом на Апеннинском полуострове.



"Рому" сегодня не пустили на матч с "Севильей" испанские власти.



Напомним, что чемпионат Италии приостановлен до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране.



Завтра федерация футбола Испании примет решение о проведении Примеры. Сообщается, что чемпионат Испании так же может быть приостановлен.