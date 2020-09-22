Уткин: я не усматриваю в камбэке "Краснодара" триумфа воли

Блогер Василий Уткин прокомментировал победу "Краснодара" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).
Фото: YouTube-канал Уткина
- Мой скепсис в отношении "Краснодара" после победы над "Химками" с ненужным (как и сами "Химки") счетом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад. Тем не менее, я не усматриваю в камбэке "Краснодара" триумфа воли. С "Химками" в известном смысле тоже был камбэк - после того, как Аршак Корян (мне оч нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счет с 0:2.

Это не воля (я говорю о приоритетной составляющей и только). Это хорошая физика. Заслуживает одобрения. В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти. "Краснодар" не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации, - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уже на 6-й минуте встречи в ворота "быков" был назначен пенальти. К мячу подошел вингер греческой команды Димитриос Пелкас, однако Матвей Сафонов отразил удар. Но счет гостям все-таки удалось открыть на 32-й минуте. Не реализовавший пенальти Пелкас замкнул прострел другого хавбека Андрии Живковича. "Краснодару" потребовалось 7 минут, чтобы сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота ПАОКа, точный удар нанес Виктор Классон.

Во втором тайме подопечным Мурада Мусаева удалось удвоить преимущество. На 70-й минуте Реми Кабелла отправил мяч в пустые ворота после передачи Маркуса Берга.

Ответная встреча состоится в Салониках 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.

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Теги: Уткин Краснодар ПАОК Лига Европы
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