Форвард "Рейнджерс" установил рекорд Лиги Европы, забив со своей половины поля

Нападающий шотландского клуба "Рейнджерс" Кемар Руф забил невероятный гол в матче 1-го тура группового этапа со "Стандардом".



ВАУ-ВАУ-ВАУ. Кемар Руф из «Рейнджерс» накрутил троих в центре поля и бабахнул суперголасо ???



Это официально самый дальний гол в истории Лиги Европы. Просто шок:https://t.co/PtsAnw12Xr pic.twitter.com/zhczgDadsC — Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2020

При счёте 1:0 в пользу шотландцев на последних минутах матча Руф подхватил мяч у центрального круга и пробил. Голкипер, оказавшись далековато до ворот, не дотянулся и пропустил.В итоге "Рейнджерс" одержали победу со счётом 2:0. Как утверждает ряд источников, это - самый дальний гол в истории Лиги Европы.