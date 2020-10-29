У ЦСКА персональный и коллективный Эджуке. Ничего не забили Загребу

Преимущество ЦСКА – как поражение «Локомотива». Смотреть не противно, но толку никакого
Ну да, одно очко ЦСКА набрал, но после ничьи в Австрии это не лучший расклад. Да, «армейцы» были не беспомощны, до конца пытались забить и сохраняли надежду на гол. Хотя этого у кого как: я потерял веру, что непруха все-таки закончится, минуте на 70-й.
Казалось, что ЦСКА постоянно атакует и находится с мячом, но впечатление обманчиво: по официальным данным УЕФА, «армейцы» владели мячом лишь 52%, сделали всего на полсотни больше передач.
Перевес явно просматривается из-за ударов: ЦСКА мячом распоряжался заметно, воротам угрожал, а гости не особо. На сайте УЕФА по ударам 25 против 6, из них у хозяев 7 заблокировано и 7 в створ, хотя казалось, что ЦСКА вообще почти не попадал в ворота.
3-4 касания и Чалов за спинами
В первом тайме, за исключением стартовых минут 15, ЦСКА очень много и высоко атаковал позиционно, чем-то напоминая баскетбол: там 5 человек осаждают чужую трехочковую дугу, здесь то же самое было со штрафной. Даже распасовка в чем-то была схожа, в том числе стоя на месте. А многочисленные касания мяча напоминали постукивание его о пол.
И то, что игроки ЦСКА стояли перед чужой штрафной, делали по 3-4 замаха, имели время на это и варианты для продолжения где-нибудь сбоку, все губило. Пожалуй, один раз в первом тайме хозяева сыграли быстро в касание (с пяткой Чалова) – и сразу у Облякова возник ударный шанс внутри штрафной.
Когда в атаку подключался Зайнутдинов, возни становилось меньше – Баха пер и простреливал в штрафную. Увы, Чалов в штрафной прятался за спинами защитников, а вне ее в основном терял мячи после плохих обработок, долгих раздумий и падения.
«Брат, он играет против нас». ЦСКА заплатил 12 миллионов за игрока, который ничего не умеет, которого всему надо учить
Влашичу впору было копировать Бензема и подходить к партнерам с просьбой не давать мяч Эджуке, ведь сам он мячом делился только когда не надо, а лупил либо в молоко (5 ударов), либо в одном-единственном случае совсем не опасно для вратаря.
Удивительно: казалось, раз ЦСКА платит за человека 12 миллионов евро, значит, хоть что-то он умеет. Оказывается, парень приехал не то что сырой, а вообще без единого сухого места. Да, вроде бы бежит и способен обыграть, но толку, если по ходу дриблинга он делает 10 касаний и собирает вокруг себя всю команду соперника?
Удары, передачи, принятие и исполнение ключевых решений в целом – ну вы сами видели. При относительной незаметности Кучаева, все равно было странно, что до травмы Эджуке Гончаренко планировал менять не его. Из дорогих новичков ЦСКА постоянно играет только один, но без него в продуктивности атаки точно не потеряла бы.
Влашич перерос уровень РПЛ, но не Лиги Европы
Никола все чаще твердит о том, что готов играть на самом высоком уровне, но пока даже во втором еврокубке не подтверждает это: восторги по поводу того, что он перерос наш чемпионат, среди недели затихают. Конечно, сегодня Влашич, как и всегда, был лидером, больше всех бил (7, 3 в створ), отдал больше всех передач под удар (6), но на табло у команды 0.
Собрать все воедино, как с «Арсеналом», у Влашича никак не получалось, а даже если он все делал правильно, партнеры во главе с Эджуке старания губили. Но сегодня не тот случай, когда безупречного Николу все подвели – пенять как на лидера надо и на себя. В России Влашич может размотать почти в одиночку кого угодно, в Европе не получилось второй тур подряд.
Второй тайм ЦСКА отыграл хуже. Давление спало, замены не помогли
«Армейцы» вроде бы побороли болезнь вторых таймов и даже начали прибавлять после перерыва, но не в этот раз. Может, отчасти планом Гончаренко и было выманить соперника, которого не получилось вскрыть возле его штрафной. Первую половину тайма ЦСКА играл во многом на контратаках, потерял давление, но при этом не скажешь, что количество острых атак сильно упало, бежал вперед ЦСКА бодро. Правда, квинтэссенция всего этого – забег троицы Влашич-Эджуке-Чалов, передача хорвата на нигерийца и его эффектный пас в ноги защитникам.
После замен ЦСКА снова придавил, или Загреб решил сыграть поосторожнее при нормально для себя счете. Но из вышедших со скамейки обострил игру только Дзагоев, да и то Алан своими резкими движениями в касание порой удивлял партнеров, привыкших танцевать около мяча и тискать его, пока рядом не окажется три соперника. Ну а Гайч по-прежнему не в состоянии обработать мяч, партнеры не в состоянии на него просто навесить.
До классического прошлогоднего ЦСКА не хватило только пропущенного мяча, но хоть здесь у команды есть небольшой прогресс. Правда, деградирует русский футбол куда более впечатляющими темпами. ЦСКА не смог победить конкурента в домашнем матче, и, похоже, главным числом следующей недели станет 12. Пока у наших в группе 8 матчей без побед.
Лига Европы
2 тур
ЦСКА - "Динамо" З - 0:0
2 тур
ЦСКА - "Динамо" З - 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Фернандес (Бистрович, 84), Зайнутдинов, Обляков (Дзагоев, 81), Марадишвили, Влашич, Кучаев (Ахметов, 81), Эджуке (Сигурдссон, 75), Чалов (Гайч, 74).
"Динамо" З: Ливакович, Перич (Кастрати, 81), Лауритсен, Стоянович, Гвардиол, Франич, Адеми, Иванушец (Якич, 66), Майер, Оршич (Мохаррами, 90+3), Петкович (Гавранович, 66).
Предупреждения: Петкович, 61, Якич, 90+1.
Фото: ПФК ЦСКА