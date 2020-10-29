Кто одержит первую российскую победу в группе?

"Зенит" "Локомотив" "Краснодар" ЦСКА Никто





У ЦСКА персональный и коллективный Эджуке. Ничего не забили Загребу

Конечно, мы уже ничего не ждем от еврокубков, но хоть здесь-то яркая команда на ходу могла победить?