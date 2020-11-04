Как сообщает источник, 29-летний футболист продолжает восстановление после травмы.
Игра "Фейеноорд" — ЦСКА состоится 5 ноября. Начало: 23:00 мск.
После этого "армейцы" 8 ноября сыграют с "Ростовом" в чемпионате России.
В текущем сезоне Щенников провёл за ЦСКА девять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24.
Источник: Щенников не сыграет с "Фейеноордом", но может восстановиться к матчам РПЛ
Защитник ЦСКА Георгий Щенников не полетел с командой в Роттердам на игру 3-го тура Лиги Европы против "Фейеноорда".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!