Как сообщает пресс-служба "Наполи", COVID-19 обнаружен у защитников Эльсеида Хюсая и Амира Ррахмани. Оба игрока изолированы от остальных партнеров по команде до следующего тестирования на коронавирус.
Сегодня "Наполи" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сыграет дома против испанского "Реал Сосьедада". Игра начнется в 20:55 мск.
Перед последним туром "Наполи" идет на первом месте в группе F, набрав 10 очков после 5-ти туров. У команды "Реал Сосьедад" и голландского АЗ по 8 очков. В другом матче группы АЗ сыграет против хорватской "Риеки", потерявшей все шансы на продолжение борьбы в еврокубках.
Источник: пресс-служба "Наполи"
Два футболиста "Наполи" заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы
Два игрока итальянского "Наполи" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: "Наполи"
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