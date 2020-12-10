Два футболиста "Наполи" заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы

Два игрока итальянского "Наполи" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Фото: "Наполи"

Как сообщает пресс-служба "Наполи", COVID-19 обнаружен у защитников Эльсеида Хюсая и Амира Ррахмани. Оба игрока изолированы от остальных партнеров по команде до следующего тестирования на коронавирус.



Сегодня "Наполи" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сыграет дома против испанского "Реал Сосьедада". Игра начнется в 20:55 мск.



Перед последним туром "Наполи" идет на первом месте в группе F, набрав 10 очков после 5-ти туров. У команды "Реал Сосьедад" и голландского АЗ по 8 очков. В другом матче группы АЗ сыграет против хорватской "Риеки", потерявшей все шансы на продолжение борьбы в еврокубках.



Источник: пресс-служба "Наполи"