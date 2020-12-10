"Наполи" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

"Наполи" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Фото: "Наполи"

Счет в матче на 35-й минуте открыл Петр Зелиньски. Игроки баскской команды справились с подачей Мертенса с углового, после чего Зелиньски обработал мяч на линии штрафной и отправил его в дальний верхний угол.



Равенство восстановил Виллиан Жозе – в компенсированное ко второму тайму время бразилец поборолся за мяч с Гулямом после подачи Барренечеа, быстро сориентировался в эпизоде и точно ударил с 11 метров.



"Наполи" набрал 11 очков и занял первое место в турнирной таблице группы F. "Реал Сосьедад" финишировал на втором месте (9 очков).



Лига Европы



6-й тур



"Наполи" 1:1 "Реал Сосьедад"



Голы: Зелиньски, 35 - Виллиан Жозе, 90+2.



"Наполи": Оспина, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Гулям, 82), Бакайоко (Демме, 70), Фабиан Руис, Зелиньски (Элмас, 74), Инсинье, Лосано (Политано, 70), Мертенс (Петанья, 70).



"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 46), Монреаль (Муньос, 78), Ле Норман (Исак, 78), Субельдия, Гевара (Саньян, 78), Янузай, Субименди, Мерино, Порту (Барренечеа, 56), Виллиан Жозе.



Предупреждения: Мертенс, 25, Субименди, 38, Фабиан Руис, 59, Ле Норман, 68, Субельдия, 81.