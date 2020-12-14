"Динамо" Загреб — это клуб с большим европейским опытом. Нам предстоят две сложные и интересные игры. Но, думаю, у нас хорошие шансы победить и пройти дальше", - сказал Берг.
По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграет с загребским "Динамо". Первая игра пройдет в Краснодаре 18 февраля будущего года, ответный матч - в Загребе 25 февраля.
"Краснодар" стал единственной российской командой, попавшей в весеннюю часть еврокубков. "Быки" заняли третье место в группе в Лиге чемпионов.
"Динамо" из Загреба выиграли свою группу в Лиге Европы. В составе группы был другой российский клуб - ЦСКА. Хорватский клуб в Москве с "армейцами" сыграл вничью 0:0, а дома победил со счетом 3:1.
Источник: Sport24
Берг: у "Краснодара" хорошие шансы победить загребское "Динамо"
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг поделился впечатлениями от итогов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!