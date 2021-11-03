"У "Спартака" сейчас дела идут неважно, в последних трех играх они 12 мячей пропустили, да и в обороне играют плохо. "Лестер" - более мастеровая команда, она сто процентов победит.
Остались ли шансы у "Спартака" в Лиге Европы? Я думаю, нет. У команды плохой состав, плохой тренер и плохое руководство клуба. Налаживание этих сфер в ближайшем будущем не предвидится", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Матч "Лестер" - "Спартак" пройдет в четверг, 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск. Английский клуб занимает 3-е место в группе C, набрав в 3 матчах 4 очка. "Красно-белые" замыкают этот квартет, имея в активе 3 очка. Две недели назад в Москве "Лестер" обыграл "Спартак" со счетом 4:3. Также в этой группе есть польская "Легия" и итальянский "Наполи".
"Спартак" в минувшие выходные сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги.
"Мы будем выкладываться по полной. У нас серьезный соперник". Витория - о матче с "Лестером"
Мозес - о матче с "Лестером": будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома
Ловчев "Лестер" победит 100%. У "Спартака" не осталось шансов в Лиге Европы
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Лестером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: РИА Новости