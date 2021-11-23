Каррера заявил, что "Спартаку" по силам победить "Наполи". При этом "красно-белым" нужно осторожно сыграть в защите, отметил бывший тренер московской команды.
"Я думаю, что "Спартак" способен обыграть "Наполи", как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. "Красно-белые" должны провести матч осторожно, без ошибок. Особенно аккуратными надо быть в обороне, потому что атака у "Наполи" очень грозная, даже при потере ключевых игроков", - сказал Каррера.
Матч "Спартак" - "Наполи" пройдет завтра, 24 ноября. Встреча состоится в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Начало игры запланировано на 18.30 по московскому времени.
Отметим, что "Спартак", набрав четыре очка, располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы C. "Наполи" является лидером группы, итальянская команда имеет в активе семь очков.
Напомним, что во втором туре группового раунда Лиги Европы "Спартак" победил "Наполи". "Красно-белые" играли в гостях и победили неаполитанцев со счетом 3:2.
Источник: Sport24
Витория поделился ожиданиями от матча с "Наполи"
Каррера: "Спартак" способен обыграть "Наполи". У них есть для этого все качества
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче "красно-белых" с "Наполи" в Лиге Европы.
Фото: Sport24