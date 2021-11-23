Напомним, в начале текущего месяца стало известно, что у Хендрикса выявлено воспаление ахиллова сухожилия. Ожидалось, что восстановление голландца займет около месяца.
По данным источника, Хендрикс восстановился после повреждения и тренировался со "Спартаком" в преддверии матча против "Наполи".
Отметим, что игра пятого тура группового раунда Лиги Европы "Спартак" - "Наполи" пройдет завтра, 24 ноября. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Хендрикс тренировался со "Спартаком" перед матчем против "Наполи"
Хавбек "Спартака" Йоррит Хендрикс поучаствовал в тренировке в преддверии игры пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Наполи".
Фото: "Спартак"