Игра на "Открытие Банк Арене" состоится завтра, 24 ноября. Начало - в 18:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. В матче первого круга "Спартак" одержал волевую победу над "Наполи" в гостях со счетом 3:2.
"Хочется, чтобы "Спартак" выполнил задачу, прошел дальше. Сможет ли команда повторить победу над "Наполи"? Я думаю, что да. Ситуация у красно-белых сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле", - приводит слова Кононова ТАСС.
В группе C Лиги Европы "Спартак" занимает 4-е место, набрав в 4-х матчах 4 очка. "Наполи" возглавляет квартет, имея в своем активе 7 очков.
"Спартак" после 15-ти матчей располагается на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Кононов рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Наполи"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "красно-белые" сыграют с "Наполи".
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