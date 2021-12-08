"Отсутствие основных нападающих? У нас есть Мелкадзе, который восстановился после травмы. Думаю, завтра он готов сыграть. Понятное дело, решать тренеру. Но нападающий у нас есть", - сказал Джикия.
Отметим, что в матче с "Легией" не сыграют нападающие "Спартака" Александр Соболев, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Первый дисквалифицирован, двое других восстанавливаются после повреждений.
Встреча "Легия" - "Спартак" пройдет завтра, 9 декабря, в рамках заключительного тура группового раунда Лиги Европы. Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Джикия: мы знаем, что делать на поле в матче с "Легией"
Джикия: отсутствие основных нападающих? У нас есть Мелкадзе
Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед игрой с "Легией" прокомментировал кадровые проблемы "красно-белых".
Фото: "Спартак"