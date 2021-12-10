Газзаев поздравил "Зенит" и "Спартак" с выходом в плей-офф. Также он сообщил, что ожидал выхода этих команд в весеннюю часть еврокубков.
"Выход "Зенита" и "Спартака" в весеннюю часть еврокубков был прогнозируем. За последние годы мы такого успеха в Европе не добивались, ребята молодцы. Поздравляю наши клубы с хорошим результатом!" - сказал Газзаев.
Напомним, что "Спартак" вчера, 9 декабря, победил "Легию" в гостях со счетом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы. Также в плей-офф турнира попал "Зенит". Петербуржцы продолжат выступления в Лиге Европы после того, как заняли третье место в группе Лиги чемпионов.
Источник: РБ Спорт
Газзаев: выход "Зенита" и "Спартака" в плей-офф еврокубков был прогнозируем
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход "Зенита" и "Спартака" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: РИА Новости