Рианчо в своем комментарии отметил работу наставника "красно-белых" Руя Витории. По его словам, португалец сумел доказать, что является топ-тренером. При этом изначально было понятно, что Витория - сильный специалист, добавил Рианчо.
"Просто молодцы. Еще месяц назад разные фанатики и журналисты говорили, что Руй Витория - это катастрофа. Я же всегда отвечал, что нужно набраться терпения. И сейчас он смог доказать всем, кто в этом сомневался, что является топ-тренером. Надо было просто немножко подождать, потому что изначально было ясно, что Витория хороший", - сказал Рианчо.
Напомним, что накануне "Спартак" победил "Легию" в гостях с минимальным счетом и вышел в плей-офф Лиги Европы. Московская команда выступит в 1/8 финала турнира. "Легия" заняла последнее место в группе и прекратила выступления в еврокубках.
Источник: РБ Спорт
Рианчо: Витория сумел доказать, что является топ-тренером
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на выход команды в плей-офф Лиги Европы.
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