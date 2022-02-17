"Давайте не забывать про Дзюбу. Артем - джокер "Зенита". Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С "Бетисом" Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев", - сказал Петржела.
Отметим, что матч первого раунда плей-офф Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" пройдет сегодня, 17 февраля, на поле петербургской команды. Встреча начнется в 20.45 мск. Дзюба попал в стартовый состав "Зенита".
Напомним, что контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Чемпионат
Петржела: Дзюба - джокер "Зенита". Он выйдет играть с "Бетисом" за новый контракт
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о форварде команды Артеме Дзюбе в преддверии встречи с "Бетисом" в Лиге Европы.
Фото: "Зенит"