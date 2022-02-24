Игроки "Наполи" и "Барселоны" вышли на матч с баннером, призывающим остановить войну

Футболисты "Наполи" и "Барселоны" выступили против продолжения военных действий на Украине перед очной встречей команд в 1/16 Лиги Европы.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим сегодня появилась информация, что финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, могут перенести в другую страну. Также под вопросом проведение стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием Футболисты вышли на поле с баннером, на котором написано "STOP WAR". Встреча проходит на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Первый матч закончился ничейным результатом - 1:1. На гол Петра Зелиньски с одиннадцатиметрового ответил Ферран Торрес.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. В связи с этим сегодня появилась информация, что финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, могут перенести в другую страну. Также под вопросом проведение стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием сборной России