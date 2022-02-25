Напомним, московский "Спартак" по итогам жеребьевки, которая прошла сегодня в Ньоне, сыграет против немецкого клуба "РБ Лейпциг". Первый матч пройдет в Германии 10 марта, ответная игра состоится 17 марта. Сегодня УЕФА принял решение о проведении домашних матчей клубов из России и Украины на нейтральных полях.
"Конечно, когда играешь на своем стадионе - это небольшое преимущество. Надо игру перенести в Белград, там будет нормальная поддержка. "Лейпциг" - хорошая команда, и у "Спартака" есть возможность показать свои сильные качества", - сказал Парфенов.
"Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. В группе вместе с красно-белыми были "Наполи", "Лестер" и "Легия". Вчера из Лиги Европы вылетел "Зенит" - петербургский клуб по сумме двух матчей проиграл "Бетису" (2:3, 0:0).
Источник: РБ Спорт
Парфенов: матч "Спартак" - "Лейпциг" надо перенести в Белград
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"