- Есть промежуточный результат - вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала. Но времени на эту радость нет. В пятницу, уже в 9 утра, был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается, - передает слова Черчесова "Чемпионат".
В четверг 27 октября "Ференцварош" под руководством российского главного тренера Станислава Черчесова сыграл в Будапеште вничью с "Монако" (1:1) в рамках 5 тура группового турнира Лиги Европы. Этот результат позволил венгерскому клубу гарантировать себе первое место в группе с "Монако" из французской Лиги 1, турецким "Трабзонспором" и сербской "Црвеной Звездой" независимо от исходов матчей последнего тура. Благодаря этому весной 2023 года "Ференцварош" продолжит выступление в Лиге Европы на стадии 1/8 финала.
Черчесов - о первом месте "Ференцвароша" в группе ЛЕ: есть промежуточный результат, но времени на радость нет
Российский главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал успехи своей команды в Лиге Европы.
Фото: РФС