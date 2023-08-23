– Ситуация такова, что Магомеду Оздоеву, как и всем гражданам России, для получения визы Великобритании нужно ждать дополнительной проверки. Мы ждем одобрения. Игра уже завтра, если мы сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев, скорее всего, пропустит завтрашний матч Лиги Конференций с "Хартс".
24 августа 2023 года шотландский "Хартс" сыграет против греческого ПАОКа в рамках матча плей-офф Лиги конференций. По сведениям СМИ, предстоящую встречу рискует пропустить полузащитник Магомед Оздоев, который представляет клуб из города Салоники. Это связано с тем, что российский футболист до сих пор не получил визу для вылета в Шотландию.
30-летний Магомед Оздоев перешел в греческий ПАОК в текущее трансферное окно. За команду из города Салоники российский полузащитник провел две игры в Лиге конференций. Он не смог отметиться баллами за результативность.
Источник: Sport24
Вице-президент ПАОКа: если сегодня не сделаем визу Оздоеву, то он пропустит завтрашний матч с "Хартс"
Вице-президент греческого ПАОКа Макис Гагатсис прояснил ситуацию с полузащитником своей команды Магомедом Оздоевым, которому не дали визу для вылета в Шотландию.
Фото: ФК ПАОК