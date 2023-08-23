– Думаю, не нужно никому объяснять, что это ненормальная ситуация. Согласно регламенту, клуб, подающий заявку на выступление в еврокубках, обязуется обеспечить визовое участие всех футболистов соперников. Поэтому ПАОК сейчас вправе апеллировать к УЕФА и требовать наказания для "Хартс", – приводит слова Колоскова RT.
Ранее стало известно о возникновении проблем с получением визы Великобритании у российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева. Гостевая встреча с "Хартс" запланирована на четверг, 24 августа, в Эдинбурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Оздоев пополнил состав клуба из Салоников в августе, перейдя из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". Дебют россиянина за ПАОК состоялся 10 августа в выездной игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций с хорватским "Хайдуком" (0:0).
Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации Оздоева, проинформировав, что "все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц".
Колосков: это ненормальная ситуация. ПАОК вправе апеллировать к УЕФА и требовать наказания для "Хартс"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отказ в выдаче визы Великобритании российскому полузащитнику греческого клуба ПАОК Магомеду Оздоеву.
Фото: ФК ПАОК