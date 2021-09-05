Ярмоленко: понимали, что если проигрываем Франции, то шансов на ЧМ не будет

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью с Францией (1:1).

Фото: Getty Images

— Понимали, что если проигрываем Франции, то, вероятно, шансов у нас никаких не будет. Все бились. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на ЧМ, — цитирует Ярмоленко Footballua.tv.



Сборная Украины сыграла вничью все матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сейчас команда находится на третьей строчке группы "D".



В следующем туре украинцы сыграют против сборной Чехии.

