— Понимали, что если проигрываем Франции, то, вероятно, шансов у нас никаких не будет. Все бились. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на ЧМ, — цитирует Ярмоленко Footballua.tv.
Сборная Украины сыграла вничью все матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сейчас команда находится на третьей строчке группы "D".
В следующем туре украинцы сыграют против сборной Чехии.
Ярмоленко: понимали, что если проигрываем Франции, то шансов на ЧМ не будет
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью с Францией (1:1).
Фото: Getty Images
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