В посольстве РФ в Словении прокомментировали нападение местных фанатов на российских болельщиков

В посольстве России в Словении поделились информацией о нападении местных фанатов на российских болельщиков после матча, прошедшего накануне в Мариборе.

Фото: "Чемпионат"





"На основании появившейся в социальных сетях информации о произошедшей потасовке с участием российских болельщиков по окончании футбольного матча между сборными России и Словении в городе Марибор сотрудники консульского отдела посольства РФ в Словении в оперативном порядке связались с полицией города Марибор для выяснения деталей произошедшего.



Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину", - сообщили в российском посольстве.



Там добавили, что российские болельщики не обращались в посольство. При этом российские дипломаты продолжают контактировать со словенскими властями, чтобы получить более подробную информацию о произошедшем.



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Российских болельщиков избили в Мариборе после матча со Словенией Инцидент произошел после матча Словения - Россия (1:2), состоявшегося накануне в Мариборе в рамках отборочного этапа ЧМ-2022."На основании появившейся в социальных сетях информации о произошедшей потасовке с участием российских болельщиков по окончании футбольного матча между сборными России и Словении в городе Марибор сотрудники консульского отдела посольства РФ в Словении в оперативном порядке связались с полицией города Марибор для выяснения деталей произошедшего.Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину", - сообщили в российском посольстве.Там добавили, что российские болельщики не обращались в посольство. При этом российские дипломаты продолжают контактировать со словенскими властями, чтобы получить более подробную информацию о произошедшем.Источник: Sport24