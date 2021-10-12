Инцидент произошел после матча Словения - Россия (1:2), состоявшегося накануне в Мариборе в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.
"На основании появившейся в социальных сетях информации о произошедшей потасовке с участием российских болельщиков по окончании футбольного матча между сборными России и Словении в городе Марибор сотрудники консульского отдела посольства РФ в Словении в оперативном порядке связались с полицией города Марибор для выяснения деталей произошедшего.
Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину", - сообщили в российском посольстве.
Там добавили, что российские болельщики не обращались в посольство. При этом российские дипломаты продолжают контактировать со словенскими властями, чтобы получить более подробную информацию о произошедшем.
Источник: Sport24
Российских болельщиков избили в Мариборе после матча со Словенией
В посольстве РФ в Словении прокомментировали нападение местных фанатов на российских болельщиков
В посольстве России в Словении поделились информацией о нападении местных фанатов на российских болельщиков после матча, прошедшего накануне в Мариборе.
Фото: "Чемпионат"