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Орлов: своей игрой в последних матчах Дзюба не заслужил вызов в сборную

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о непопадании форварда "Зенита" Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
Напомним, что ранее сборная России объявила расширенный состав на ноябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии. Дзюба не попал в расширенный список.

Орлов отметил, что Артем не заслужил вызов в сборную своими последними выступлениями за "Зенит".

"Мне кажется, своей игрой в последних матчах он не заслужил вызов в сборную. <...> Есть ли у Дзюбы перспективы в сборной? Это зависит от него самого, от его физической готовности, от его функционального состояния. Видно, что сейчас он не в лучшем состоянии. Поэтому в матче против "Спартака" в стартовом составе вместо него вышел Азмун. Если он не играет за основной состав с первой минуты, как его в сборную вызывать?" - сказал Орлов.

Отметим, что сборная России встретится с Кипром на своем поле 11 ноября. Выездной матч с Хорватией пройдет 14 ноября.

Источник: РБ Спорт

Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в расширенном составе сборной России


Теги: Орлов Дзюба Зенит Сборная России
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