"В составе Хорватии Модрич, ведущие игроки европейских клубов. Это решаемая проблема. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить?
Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: "Зидан и Зидан. И что?" Ровно тоже самое. "Модрич и Модрич. И что?" Две руки, две ноги, одна голова", - сказал Карпин.
Напомним, 14 ноября в Сплите сборная России в последнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 встретится с Хорватией. Эта игра начнется в 17:00 мск. Перед матчем с хорватами подопечные Карпина на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге встретятся со сборной Кипра (11 ноября, 20:00 мск).
Сборная России после 8-ми туров квалификационного турнира чемпионата мира-2022 года в Катаре занимает 1-е место в группе H, имея в активе 19 очков. На 2 очка от подопечных Карпина отстает Хорватия (17 очков). Россия гарантировала себе как минимум второе место в группе по итогам отбора на ЧМ-2022, которое дает право сыграть в плей-офф турнире за путевку на мундиаль. Напрямую на ЧМ-2022 попадут победители групп.
Источник: Матч ТВ
Карпин: 8 игроков сборной на желтых? Опять про Хорватию. А нам надо думать, как обыграть Кипр
"Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова". Карпин - о предстоящем матче с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре против Хорватии.
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