Божович, в частности, отметил, что сборная Хорватии значительно сильнее российской национальной команды.
"Россия играла на результат. Команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата", - заявил Божович.
Напомним, что, уступив Хорватии, сборная России заняла второе место в отборочной группе H и будет играть в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022. Хорваты получили прямую путевку на чемпионат мира.
Источник: РБ Спорт
Божович: нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России
Наставник тульского "Арсенала" Миодгаг Божович поделился мнением о поражении сборной России в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).
Фото: РПЛ