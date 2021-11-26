Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
Аленичев призвал Карпина и Дзюбу прийти к компромиссу, чтобы помочь национальной команде в стыках.
"Возможно, прежние конфликты или разногласия не дают им переступить через себя и сказать: "Давай то, что было вчера, оставим в прошлом. Это не интересы Валеры и Артема - интересы сборной". Они взрослые люди и должны найти компромисс. Не исключаю, что в марте Артем будет приглашен в сборную и, более того, сыграет в основном составе", - цитирует Аленичева Чемпионат.
В текущем сезоне нападающий Артем Дзюба провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и стал автором 5 результативных передач.
Сегодня сборная России узнает соперника по первому раунду стыковых матче отборочного турнира ЧМ-2022. Жеребьевка начнется в 19:00 мск в Цюрихе. Полуфинальный стык за путевку на мундиаль сборная проведет на своем поле.
Аршавин: не могу представить, что Карпин вызовет Дзюбу еще раз
Аленичев: не исключаю, что в марте Дзюба будет приглашен в сборную России
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба сохраняет шансы на попадание в заявку сборной России на стыковые матчи отбора ЧМ-2022.
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