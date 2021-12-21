"Есть Заболотный, игрок такого же плана. Но вообще все прекрасно понимают, что что-то между главным тренером и Артемом произошло. Нужно делать отсылку к этому моменту", - заявил Хохлов.
Напомним, что Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Форвард объяснил свое решение тем, что не набрал оптимальную форму. Затем тренерский штаб национальной команды не вызвал Дзюбу на ноябрьские матчи.
В марте сборная России примет участие в стыковых играх за выход на ЧМ-2022. 24 марта состоится полуфинальная встреча Россия - Польша. 29 марта пройдет финал, в котором победитель указанной пары встретится с командой, которая выиграет в противостоянии Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Хохлов высказался о непопадании Дзюбы в состав сборной России
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России.
Фото: РИА Новости