"Номер один сейчас, безусловно, Сафонов. Сыграет он полный матч или тайм против Киргизии - решим позже, Я не хочу, чтобы его расслабила ситуация, что он первый номер. Не все могут сдержать состояние, когда идет игра. Пока у него получается", - заявил Кафанов.
Всего на сентябрьский сбор тренерский штаб сборной России вызвал 4 вратарей - Матвея Сафонова ("Краснодар"), Антона Шунина ("Динамо"), Михаила Кержакова ("Зенит") и Ивана Ломаева ("Крылья Советов").
24 сентября в Бишкеке национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Киргизии. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 17:00 мск. Это будет первый международный матч сборной России с ноября 2021 года.
Источник: Sport24
Кафанов назвал первого номера сборной России на данный момент
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера номер один в национальной команде на данный момент.
Фото: РФС