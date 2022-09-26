Рангник установил антирекорд во главе сборной Австрии

Сборная Австрии при главном тренере Ральфе Рангнике впервые за 11 лет проиграла три матча подряд.

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Вчерашний домашний матч сборной Австрии против Хорватии завершился поражением со счетом 1:3. Эта встреча была заключительной в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. 22 сентября в игре пятого тура группового этапа австрийцы уступили на выезде французам со счетом 0:2. Кроме того, сборная Австрии не прошла на ближайший Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года. До сборной Австрии Рангник возглавлял английский клуб "Манчестер Юнайтед". Австрийцы, возглавляемые сейчас бывшим управляющим директором московского " Локомотива " Ральфом Рангником, впервые за 11 лет проиграли в трех играх подряд (с Данией, Францией и Хорватией). Также австрийцы вылетели в дивизион В Лиги наций, заняв последнее место в своей группе.Вчерашний домашний матч сборной Австрии против Хорватии завершился поражением со счетом 1:3. Эта встреча была заключительной в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. 22 сентября в игре пятого тура группового этапа австрийцы уступили на выезде французам со счетом 0:2. Кроме того, сборная Австрии не прошла на ближайший Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года. До сборной Австрии Рангник возглавлял английский клуб "Манчестер Юнайтед".