Австрийцы, возглавляемые сейчас бывшим управляющим директором московского "Локомотива" Ральфом Рангником, впервые за 11 лет проиграли в трех играх подряд (с Данией, Францией и Хорватией). Также австрийцы вылетели в дивизион В Лиги наций, заняв последнее место в своей группе.
Вчерашний домашний матч сборной Австрии против Хорватии завершился поражением со счетом 1:3. Эта встреча была заключительной в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. 22 сентября в игре пятого тура группового этапа австрийцы уступили на выезде французам со счетом 0:2. Кроме того, сборная Австрии не прошла на ближайший Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года. До сборной Австрии Рангник возглавлял английский клуб "Манчестер Юнайтед".
Рангник установил антирекорд во главе сборной Австрии
Сборная Австрии при главном тренере Ральфе Рангнике впервые за 11 лет проиграла три матча подряд.
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