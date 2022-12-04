Ондуа: музеи Италии и Франции просили, чтобы я им отправил свои бутсы с флагом России

Полузащитник сборной Камеруна, имеющий российское гражданство, Гаэль Ондуа рассказал об интересе к его бутсам с флагом РФ со стороны других стран.

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Ондуа в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между Камеруном и Швейцарией вышел на поле в бутсах, на которые нанесено изображение флага России. Футболист отмечал, что после этого на него обрушилась критика со стороны общественности.



27-летний хавбек является воспитанником клубной академии " "Музеи Италии и Франции просили меня, чтобы я им отправил свои бутсы. Но я сказал: "Нет, мои бутсы останутся в России". Потому что теперь все хотят мои бутсы. Но они будут выставлены на благотворительном аукционе в России", - цитирует камерунца " Матч ТВ ".Ондуа в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между Камеруном и Швейцарией вышел на поле в бутсах, на которые нанесено изображение флага России. Футболист отмечал, что после этого на него обрушилась критика со стороны общественности.27-летний хавбек является воспитанником клубной академии " Локомотива " и имеет российский паспорт. На данный момент Ондуа выступает в составе "Ганновера", который играет во втором дивизионе чемпионата Германии.