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Александр Мостовой: Ловрен – один из лучших защитников на ЧМ в Катаре. Выступает уверенно, надежно и без ошибок

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру защитника "Зенита" и сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.
Фото: Getty Images
– Думаю, Ловрен – один из лучших защитников ЧМ. Он показывает отличную игру. Выступает уверенно, надежно и без ошибок. Класс чувствуется. Может ли он снова уехать в Европу? Думаю, да. Мастерство и класс – все это при нем, но захочет ли он сам этого? Одно дело – играть в РПЛ, особенно когда нет конкуренции, а там придется пахать. Поэтому думаю, Ловрен останется в "Зените", – цитирует Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что сборная Хорватии по результатам жеребьевки оказалась на ЧМ-2022 в одной группе с национальными командами Бельгии, Канады и Марокко. Деян Ловрен изначально является безусловным игроком стартового состава, одним из лидеров этой сборной. Из группы хорваты вышли со второго места в группе. Команда Далича сыграла вничью с Бельгией и Марокко, а также обыграла Канаду. В 1/8 финала сборная Хорватии попала на Японию. Основное время было завершено со счетом 1:1, в дополнительное команды не отличились, а по серии пенальти более опытные хорваты вышли победителем. В четвертьфинале Деян Ловрен и его партнеры по сборной встретятся с одними из главных фаворитов турнира – сборной Бразилии.


Мостовой Ловрен Сборная Хорватии Чемпионат Мира
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