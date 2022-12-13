Шалимов: жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира! Когда, если не сейчас?

Экс-главный тренер "Урала" и "Краснодара" Игорь Шалимов оценил шансы сборной Аргентины на выход в финал чемпионата мира 2022.
"В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины. Жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира! Когда, если не сейчас? Думаю, что уже пора", — цитирует Шалимова "Чемпионат
".
Сегодня определится первый финалист мирового первенства – Аргентина в 1/2 финала мундиаля сыграет против сборной Хорватии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Вторую путевку в финал разыграют между собой Франция и Марокко.
Аргентинцы на пути к полуфинальной стадии турнира обыграли команды Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2, 3-4).