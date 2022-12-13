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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
22:00
ХорватияНе начат
П1 1.92X 3.35П2 4.8
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Шалимов: жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира! Когда, если не сейчас?

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Экс-главный тренер "Урала" и "Краснодара" Игорь Шалимов оценил шансы сборной Аргентины на выход в финал чемпионата мира 2022.
Фото: REUTERS
"В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины. Жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира! Когда, если не сейчас? Думаю, что уже пора", — цитирует Шалимова "Чемпионат".

Сегодня определится первый финалист мирового первенства – Аргентина в 1/2 финала мундиаля сыграет против сборной Хорватии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Вторую путевку в финал разыграют между собой Франция и Марокко.

Аргентинцы на пути к полуфинальной стадии турнира обыграли команды Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2, 3-4).


Шалимов Сборная Аргентины Месси Сборная Хорватии
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