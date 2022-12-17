"Я думаю, пройти дальше было бы по силам. Выход в 1/8 финала я бы не считал максимальным успехом, потому что всегда хочется большего, чем просто выход плей-офф, я бы рассчитывал на большее. Это, наверное, правильная психология", – цитирует Кучаева Metaratings.
На домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России добралась до четвертьфинальной стадии плей-офф, где в серии пенальти проиграла Хорватии.
На текущий розыгрыш мирового первенства россияне отобраться не смогли – подопечные Валерия Карпина были отстранены от стыков мундиаля и не принимают участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Кучаев: выход в 1/8 финала ЧМ-2022 не был бы для сборной России максимальным успехом
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, смогла бы сборная России повторить успех ЧМ-2018 в случае попадания на ЧМ-2022.
Фото: ПФК ЦСКА