- За Ираном я следил во время чемпионата мира. Произвела команда хорошее впечатление, так что нас ждет непростой матч. Надеюсь, порадуем болельщиков, которые уже достаточно давно не видели сборную, - передают слова Фомина "Известия".
23 марта сборная России проведет в Тегеране выездной товарищеский матч с национальной командой Ирана. На прошедшем в ноябре-декабре 2022 года Чемпионате мира-2022 сборная Ирана выступала в группе с командами Англии, Уэльса и США и заняла третье место, набрав 3 очка (поражение 2:6 от англичан, победа 2:0 над валлийцами, поражение 0:1 от американцев). Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин включен тренерским штабом сборной России в расширенный состав команды на мартовский сбор.
Фомин: Иран произвел хорошее впечатление на ЧМ, сборную России ждет непростой матч
Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Даниил Фомин высказал мнение о национальной команде Ирана.
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