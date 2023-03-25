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Шалимов: надо принимать решение и уходить в Азию. Никто в Европе нас не ждет

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов прокомментировал текущую ситуацию с изоляцией российского футбола от официальных международных турниров со стороны УЕФА.
Фото: РФС
- Не верю в скорое возвращение в европейский футбол, слишком много факторов должно поменяться, в том числе и политических, на что футбольные власти точно не повлияют. ...Надо принимать решение и уходить в Азию. Не понимаю скептического отношения к Азии - мы обыграли только Киргизию в самом конце матча, в остальных не имели подавляющего преимущества, а с Ираном соперник был сильнее нас. Вы сначала обыграйте всех в Азии, а потом говорите о слабости соперника и о том, что это не для сборной России и российских клубов. Никто в Европе нас не ждет, что бы на тайных встречах ни говорили. Нас глушат по всем фронтам - нет шансов на возвращение в ближайшее время, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

В конце февраля 2022 года руководство УЕФА, а вслед за ним и ФИФА приняло вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под эгидами этих организаций. Московский "Спартак" был исключен из 1/8 финала Лиги Европы, все клубы РПЛ пропускают текущий еврокубковый сезон, сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2022 и в очередном розыгрыше Лиги наций, а также не была допущена к жеребьевке отборочных групп Евро-2024, в связи с чем гарантированно пропустит и этот крупный турнир УЕФА.

В конце декабря 2022 года на Исполкоме Российского футбольного союза обсуждалась возможность выхода РФС из УЕФА и вступления в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, окончательное решение принято не было. С момента отстранения сборная России провела 4 выездных товарищеских матча с национальными командами из Азии - Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1). 26 марта подопечные Валерия Карина проведут домашнюю контрольную встречу со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.


РФС АФК УЕФА Шалимов
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