- Было бы очень неплохо. Камерун - команда серьезного класса. У камерунцев много игроков выступает в Европе на профессиональном уровне. Будет хорошо, если эта игра произойдет в России. Следили ли я за игрой сборной Камеруна в последнее время? На чемпионате мира, конечно, следил. В целом не очень ими интересуюсь. Сопоставима ли наша сборная по уровню? Думаю, что да. Я бы даже сказал, что сборная Камеруна на сегодняшний день выглядит предпочтительнее. Теоретически они могут быть фаворитами в матче со сборной России, - передает слова Непомнящего "Евро-Футбол".
Ранее появилась информация, что сборная России может провести в течение 2023 года товарищеский матч со сборной Камеруна. Также есть вероятность, что в июне 2023 года наша национальная команда сыграет на Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием сборных Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана, и, возможно, Таиланда или Китая.
С момента политического отстранения от международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года сборная России провела 5 товарищеских матчей с национальными командами, представляющими Азию, одержав в этих встречах 2 победы и трижды сыграв вничью.
Непомнящий - о возможном матче национальных сборных: Камерун на сегодняшний день выглядит предпочтительнее России
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своем отношении к возможному товарищескому матчу национальных команд России и Камеруна.
Фото: РФС