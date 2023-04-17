Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
1 - 6 1 6
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен
П1 12X 1.1П2 20
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Непомнящий - о возможном матче национальных сборных: Камерун на сегодняшний день выглядит предпочтительнее России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своем отношении к возможному товарищескому матчу национальных команд России и Камеруна.
Фото: РФС
- Было бы очень неплохо. Камерун - команда серьезного класса. У камерунцев много игроков выступает в Европе на профессиональном уровне. Будет хорошо, если эта игра произойдет в России. Следили ли я за игрой сборной Камеруна в последнее время? На чемпионате мира, конечно, следил. В целом не очень ими интересуюсь. Сопоставима ли наша сборная по уровню? Думаю, что да. Я бы даже сказал, что сборная Камеруна на сегодняшний день выглядит предпочтительнее. Теоретически они могут быть фаворитами в матче со сборной России, - передает слова Непомнящего "Евро-Футбол".

Ранее появилась информация, что сборная России может провести в течение 2023 года товарищеский матч со сборной Камеруна. Также есть вероятность, что в июне 2023 года наша национальная команда сыграет на Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием сборных Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана, и, возможно, Таиланда или Китая.

С момента политического отстранения от международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года сборная России провела 5 товарищеских матчей с национальными командами, представляющими Азию, одержав в этих встречах 2 победы и трижды сыграв вничью.


Сборная России Сборная Камеруна Непомнящий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
17 апреля
"Мальорка" победила на выезде "Сельту" и обошла ее в таблице Ла Лиги
Дубли Салаха и Жоты помогли "Ливерпулю" разгромить в гостях "Лидс"
Гол Кабрала с пенальти принес "Фиорентине" ничью в матче с "Аталантой"
Никита Чернов: хотел пробить пенальти в матче "Торпедо" - "Спартак". Мне обещали, что четвертый будет мой 1
Шалимов: "Спартак" иногда заигрывается, легковесно относится к моментам. Какой-то неуместный романтизм
Непомнящий - о возможном матче национальных сборных: Камерун на сегодняшний день выглядит предпочтительнее России
Радимов: в "Ростове" хитрые лисы Онопко и Карпин. Они будут бороться за золото до математического чемпионства "Зенита" 4
Кечинов: для "Спартака" каждый матч сейчас очень тяжелый. У "Акрона" хороший шанс заявить о себе эксклюзив
Кечинов: в ретро-матче "Динамо" и "Спартака" в Волгограде нужно зрелище. Наша задача - сделать его ярким эксклюзив
Экс-защитник "Зенита" Игонин: до начала сезона было понятно, кто станет чемпионом, сомнений и вопросов не было
Игонин: у "Зенита" мало эмоциональных матчей, когда необходимо включаться. С "Ростовом" была именно такая игра
Орещук: Шиманьски в ближайшее время в "Динамо" не вернется. Сами видите, какие между странами отношения 3 эксклюзив
Кирьяков: "Ростов" и "Спартак" играют нестабильно, "Зенит" уже не догнать. Но бывают просто непредсказуемые вещи
Экс-замгендиректора Кузьмичев: Пруцев - не тот, кто делает разницу в "Спартаке". Он играет, потому что сломан Умяров 6
РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря в сезоне-2023/24