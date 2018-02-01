Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко остается студентом Сумского государственного университета имени Макаренко, рассказал заместитель директора Института физической культуры при университете Андрей Леоненко.– Лично я не знаю, откуда появилась данная информация и кто источник. Все мы прекрасно понимаем, на каком уровне играет Александр и какая у него занятость. На данный момент у него чередуются матчи английской премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Сами понимаете, что вырваться, если ты хочешь достичь высокого мастерства в такой команде, то надо пахать и пахать. Мы со своей стороны продлили ему сессию, чтобы он по возможности приехал и сам сдал все это. Скажу вам честно, таких студентов-спортсменов вообще очень мало. Он очень хороший человек, постоянно привозит нам мячи с автографами игроков "Сити", сам все сдает, знает несколько иностранных языков. Таким людям мы всегда готовы идти навстречу. Когда началась сложная ситуация на Донбассе, Александр перевелся к нам и пока ни у кого из преподавательского состава к нему не было претензий. Он пример для наших игроков, да и для всей молодежи в области.