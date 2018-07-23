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Матч за Суперкубок Испании пройдет в Марокко

Королевская испанская федерация футбола официально объявила, что матч за Суперкубок Испании пройдет 12 августа в марокканском городе Танжер.

Трофей разыграют в одном матче, а не в двух. В матче за Суперкубок Испании встретятся чемпион примеры и обладатель Кубка Испании "Барселона" и финалист Кубка "Севилья".

Игра состоится на "Стад де Танжер", вместимость которого – 45 000 зрителей.
Теги: Суперкубок Испании Барселона Севилья
Сегодня, 09:37
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4
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№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
почему тогда мы там принимаем участие вместо Курска? могли же дать парням проявить себя...
ох рфс и все эти приблуды

Согласен. Нам от этого Суперкубка ни тепло, ни холодно. А для курских это некое историческое событие...и кто знает, вдруг трофей бы выиграли? Да и в плане финансов хоть некая поддержка для провинциального клуба.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередной легкий трофей Месси и К...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Забавное отличие нашей лиги и испанской.у нас тосно слилось и поставили в суперкубок не Авангард, так то.
потому что вывеска Локомотив - ЦСКА куда красивее
не, может в регламенте так прописано, но это не очень честно. ведь суперкубок - это чемпион против кубка.
почему тогда мы там принимаем участие вместо Курска? могли же дать парням проявить себя...
ох рфс и все эти приблуды


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 09:45) #
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  •  (0)

так роналда там не играет. а могли б ему бесплатную поездку к своему другу замутить.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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