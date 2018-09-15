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Ян Вертонгнен чуть не лишил игрока "Ливерпуля" глаза (фото)

Защитник "Тоттенхэм" Ян Вертонген во время домашнего матча пятого тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:2) нанёс травму глаза форварду гостей Роберто Фирмино.

В одном из эпизодов игры в середине второго тайма защитник лондонского клуба пытался остановить бразильца и угодил своим пальцем ему в глаз. Нападающий "Ливерпуля" был вынужден покинуть поле, вместо него вышел хавбек Джордан Хендерсон.



Пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что обследование в больнице не выявило у Фирмино серьёзных повреждений глаза.
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль Фирмино
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