Ян Вертонгнен чуть не лишил игрока "Ливерпуля" глаза (фото)

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. ? pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) September 15, 2018

Защитник "Тоттенхэм" Ян Вертонген во время домашнего матча пятого тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:2) нанёс травму глаза форварду гостей Роберто Фирмино.В одном из эпизодов игры в середине второго тайма защитник лондонского клуба пытался остановить бразильца и угодил своим пальцем ему в глаз. Нападающий "Ливерпуля" был вынужден покинуть поле, вместо него вышел хавбек Джордан Хендерсон.Пресс-служба "Ливерпуля" сообщила, что обследование в больнице не выявило у Фирмино серьёзных повреждений глаза.