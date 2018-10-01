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Бразилец Кака может возобновить карьеру в новом клубе Сильвио Берлускони

Экс-полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии Кака может возобновить карьеру в Серии С (третьем по силе итальянском дивизионе).

В услугах 36-летнего футболиста заинтересована "Монца". Новый владелец клуба Сильвио Берлускони попросил Кака, который в декабре 2017 года завершил карьеру, помочь "Монце" с выходом в Серию В и улучшением имиджа. Берлускони и Кака близко знакомы по совместной работе в "Милане".

Последним клубом бразильского хавбека был "Орландо Сити".

La Gazzetta dello Sport
Теги: Кака Берлускони Милан
Сегодня, 09:56
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